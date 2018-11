TMW - Galatasaray-Destro difficile. Giocatore verso permanenza a Bologna

© foto di Federico Gaetano

Nella giornata di oggi è emersa l'ipotesi Galatasaray per il futuro di Mattia Destro, col tecnico Fatih Terim che starebbe spingendo per portarlo a Istanbul. Secondo le ultime raccolte da TMW però il futuro del giocatore, almeno quello prossimo, sarà ancora a Bologna. La sua idea infatti sembra essere quella di non lasciare i rossoblù nella sessione di gennaio cercando di scalare le gerarchie di Pippo Inzaghi. Tant'è che nelle scorse settimane avrebbe detto no ad alcuni sondaggi arrivati sia dall'Italia che dall'Inghilterra. E lo stesso Galatasaray, nel caso decidesse di affondare il colpo, potrebbe ricevere la stessa risposta. Poi, a giugno, la situazione e le idee di Destro potrebbero radicalmente cambiare.