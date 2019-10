TMW - Galaxy, offerta da 7 milioni per Ibra. Lui aspetta le big in Europa

© foto di Imago/Image Sport

Non è ancora stata scritta la parola fine alla situazione inerente Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha terminato la sua avventura biennale con i Los Angeles Galaxy, liberandosi a parametro zero al prossimo primo di gennaio. Però la società della Major League Soccer vorrebbe mantenerlo in rosa anche dopo e, per questo, gli ha offerto un ulteriore anno di contratto da 7 milioni di euro netti. Rimanere negli States sarebbe il miglior modo per monetizzare ancora, viste le sponsorizzazioni che arrivano a pioggia.

FASCINO DELLA VECCHIA EUROPA - C'è ancora, però, il tarlo di volere tornare ad altissimi livelli, magari vincendo un trofeo da mettere in bacheca. Difficile quindi il Bologna, nonostante la chiamata di Sinisa Mihajlovic, mentre l'Inter al momento è da escludere: vero è che Conte vuole un attaccante di prima grandezza da alternare a Lautaro e Lukaku, ma per ora la situazione non è stata approfondita. Il Napoli rimane alla finestra, c'è stato anche un altro piccolo contatto con il Manchester United.

IL FLAMENGO DIALOGA CON RAIOLA - C'è poi la situazione del Mengao, perché oltre a Gabigol (situazione intricata) c'è l'intenzione di chiudere per un top, come già visto in estate per Balotelli. Sul piatto ci sarebbero anche più soldi di quelli prospettati in estate per il bresciano, anche perché in lizza ci sarebbe anche Cavani. Difficile che però il club brasiliano abbia la meglio sugli altri: o Europa oppure un altro angelo ai Los Angeles Galaxy.