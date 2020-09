tmw Galliani: "Trentun'anni di Milan non mi fanno cambiar fede. Ibra? Stratosferico"

A margine della premiazione che si è tenuta ieri a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale a Milano, dove dalla Regione è stato celebrato il Monza per la promozione in B, è intervenuto l'Ad brianzolo Adriano Galliani. Che non ha esitato a spiegare i motivi dell'esultanza... al gol di Zlatan Ibrahimovic, che ha piegato il Bologna per 2-0: "Tutta la mia vita è sempre stata contraddistinta dal Milan, 31 anni non mi possono far cambiare la fede, e quando ho visto segnare Ibra sono tornato a 10 anni fa, quando ero Ad rossonera: è un giocatore straordinario, stratosferico. In più abbiamo una scuola di allenatori pazzesca, pensiamo a D'Aversa, De Zerbi, Stroppa oltre ai solito noti, e sono quasi tutti passati al Milan".