TMW - Gargano: "Inter, riparti da Spalletti. Gap con le prime due è ampio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di 'TMW' (Clicca qui per l'intervista integrale) , il centrocampista Walter Gargano s'è soffermato anche sull'Inter, squadra in lotta per la qualificazione alla prossima Champions League che sabato sera affronterà la Juventus: "Sarà una gara fondamentale per i nerazzurri: si stanno giocando la stagione e la qualificazione in Champions League. Spero riesca a conquistare un risultato positivo".

Questa Inter potrà presto tornare a lottare per il titolo?

"Spalletti sta facendo un ottimo lavoro, è un grande allenatore e l'Inter deve ripartire dal suo lavoro, ma per il momento no. In questo momento il gap con le prime due è troppo ampio".