TMW - Genoa, Biraschi: "I nuovi sono forti, Sanabria l'ho visto bene"

Premiato come “Giocatore dei Caruggi 2017/2018”, il difensore del Genoa Davide Biraschi ha parlato ai margini dell’evento alla stampa presente: “E’ bellissimo vedere questi bambini, la passione che hanno per il calcio che è uno sport bellissimo. E da così piccoli l’attaccamento alla maglia del Genoa che è una maglia gloriosa”.

Come giudichi il mercato? La squadra si è rinforzata?

“Sì. Gente è andata via e gente è venuta. La dirigenza e il presidente hanno fatto un gran lavoro. I nuovi acquisti sono molto forti, sicuramente faremo un girone di ritorno molto importante”.

Quanto è stata importante la vittoria di Empoli?

“Sappiamo che era uno scontro diretto per la salvezza, obiettivo nostro. Quello che verrà dopo si vedrà gara per gara. E’ stata una partita fondamentale vinta fuori casa. Sappiamo che gli scontri diretti sono fondamentali. Ci ha dato anche fiducia nei nostri mezzi e per domenica ci darà una marcia in più”.

Premiato per il tuo attaccamento.

“Per me è un orgoglio veramente. Come ho detto quando sono arrivato tre anni fa, le mie caratteristiche sono queste. I tifosi l’hanno vista. E’ un incoraggiamento a continuare a fare quello che sto facendo: dare tutto per questa maglia”.

Qual è il tuo rapporto con la città?

“E’ bellissimo. Io sono venuto in punta di piedi come un ragazzo con pochissima esperienza. Piano piano, passo dopo passo sono riuscito ad essere un giocatore importante per questa squadra. Sono veramente orgoglioso di far parte di questa squadra”.

Come ti trovi nella difesa a quattro?

“Io ho sempre giocato a tre. A quattro ho fatto pochissime partite. E’ importante fare quello che vuole il mister. Lui vuole utilizzare la difesa a quattro ed è importante sapersi adattare a tutti i ruoli quando c’è bisogno. Sto lavorando perché è completamente diverso giocare a tre o quattro ma sono contento di giocare anche con questo modulo”.

Sanabria?

“L’ho visto molto bene. Già si vede anche in allenamento. Diciamo che sta riuscendo a rimpiazzare bene Piatek. Il polacco è un giocatore che ci ha dato tanto però il presidente e la dirigenza sono riusciti a sostituirlo bene”.