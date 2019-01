TMW - Genoa, dopo Sturaro avanza Krunic. Kouame-Napoli in settimana

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Genoa a lavoro sul mercato. Scatenato. Stefano Sturaro della Juventus è praticamente un nuovo rinforzo per i rossoblu a titolo definitivo con determinate clausole che potrebbero prevedere il ritorno in bianconero. Alla Juve potrebbe invece andare Romero, ma è una trattativa fase di sviluppo e una cessione che eventualmente si concretizzerebbe per l’estate. In settimana il Genoa avrà un incontro con il Napoli per la cessione di Kouame (che rimarrà rossoblu comunque fino a giugno) e con l’Empoli per provare a definire l’arrivo di Krunic. Nessuna conferma sulle voci che accostano Piatek al Milan, il Genoa comunque non sembra orientato a cederlo adesso. Poi caccia ad un terzino sinistro: piccola frenata per Barreca, servono nuovi contatti. E Lazaar, al momento, non è più un obiettivo...