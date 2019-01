TMW - Genoa, incontro a Pegli con Giuffrida per parlare di Piatek

Fonte: Da Genova, Andrea Piras

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Incontro a Pegli per fare il punto sul futuro di Krzysztof Piatek. Quest'oggi nel quartier generale del Genoa è andato in scena un incontro tra il dg del Genoa Giorgio Perinetti, il ds Mario Donatelli e il procuratore Gabriele Giuffrida. Un summit per fare il punto su una trattativa che è pronta a decollare nelle prossime ore, col Milan pronto ad affondare il colpo per il centravanti polacco dopo la cessione di Gonzalo Higuain al Chelsea.

Piatek quest'oggi s'è regolarmente allenato col resto del gruppo.