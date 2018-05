TMW - Genoa, Laxalt: "Ballardini ha portato chiarezza e semplicità"

Fonte: dall'inviato Andrea Piras

Diego Laxalt, intervenuto quest'oggi ai microfoni del nostro inviato a margine della tappa savonese del Genoa Esports Roadshow, parla così del suo rapporto coi videogiochi e della sua stagione al Genoa: "Gioco alla playstation, anche se più spesso ad altri videogame. Oggi ho scelto il mio Uruguay. Il Torino? Speriamo di chiudere bene, di vincere e fare un bel finale di stagione. Il mister? Abbiamo fatto una grande cavalcata per merito di tutti, lui ha portato chiarezza e semplicità in quello che voleva. I Mondiali? Sono felice per la convocazione, ma devo continuare a lavorare per essere confermato e volare in Russia"