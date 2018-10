TMW - Genoa, Lazovic verso il rinnovo

Darko Lazovic e il Genoa, lavori in corso per il futuro. Prove di rinnovo tra il centrocampista e la società di Preziosi. Contatti che potrebbero portare, nelle prossime settimane, al prolungamento del contratto. Lazovic-Genoa, avanti insieme...

Il punto sulla B - Volano Salernitana e Palermo, Pescara ancora in vetta

Palermo, Giornale di Sicilia: "Scaduta esclusiva per cedere a Follieri"

Tacopina: "Gravina uomo giusto. Con Zenga per puntare alla A"

Benevento e Livorno, tutto pronto per una notte da brividi

Hellas Verona, contusioni per Cissé e Dawidowicz

Padova, distorsione al ginocchio per Matteo Mandorlini

Benevento, Coda: "Buon risultato, non si vince solo giocando bene"

Le pagelle del Benevento - Tello, serata no. Coda segna solo al Vigorito

Cremonese vs Pescara, Due declinazioni diverse dell'imbattibilità in B

Top e Flop 20 di B. In tre al comando

Corriere di Verona: "Hellas, il Pescara sta scappando in vetta"

Livorno, due punti in sette giornate: Lucarelli a forte rischio

Darko Lazovic e il Genoa, lavori in corso per il futuro. Prove di rinnovo tra il centrocampista e la società di Preziosi. Contatti che potrebbero portare, nelle prossime settimane, al prolungamento del contratto. Lazovic-Genoa, avanti insieme...

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy