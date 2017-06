TMW - Genoa-Omeonga, contatti per chiudere. Resterà all'Avellino

© foto di Federico Gaetano

Contatti in corso per definire il trasferimento di Stephane Omeonga, centrocampista belga classe 1996, dall'Avellino al Genoa.

Questa settimana verranno definiti tutti i dettagli: il calciatore resterà un altro anno in prestito nel club irpino, ma da definire c'è la durata del contratto che il calciatore scuola Anderlecht sottoscriverà col Grifone.