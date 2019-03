TMW - Genoa, Pereira: "Gli unici a fare quattro punti contro la Juventus"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pedro Pereira, difensore del Genoa, ha commentato in zona mista ai microfoni di TMW la vittoria di oggi contro la Juventus: “Oggi è stata una giornata veramente bella, penso che tutti abbiamo fatto una grande partita. Siamo riusciti a finalizzare, oggi tutto è andato bene e abbiamo vinto contro una squadra così, il che è ancora meglio. È una giornata storica, siamo l’unica squadra che ha fatto quattro punti contro la Juventus. Abbiamo pareggiato fuori casa, dove forse meritavamo qualcosa in più, oggi siamo stati superiori e abbiamo vinto giustamente. Quelli che sono entrati ci hanno dato una mano enorme, il gruppo è unito, tutti sono pronti. Dall’inizio ho sentito che la squadra stava bene, abbiamo parlato a fine primo tempo dicendoci che dovevamo fare gol e alla fine sono arrivati. Noi ci troviamo meglio perché abbiamo di più la palla, riusciamo a ritrovarci e a ripartire più forti. Le vittorie di ieri sono state dure, vincere oggi ci dà una mano enorme per la salvezza. Ora dobbiamo andare avanti su questa strada”.