TMW - Genoa, Prandelli resta in bilico. Ballardini eventuale primo nome

Fonte: Niccolò Ceccarini

© foto di Insidefoto/Image Sport

In casa Genoa sono ore decisive per il futuro di Cesare Prandelli. Il ko contro il Torino ha ridotto al minimo la fiducia di Preziosi verso l’ex ct e proprio in queste ore sono in corso riflessioni sul suo lavoro. Se dovesse esserci una separazione, il nome in pole per la sostituzione resta quello di Davide Ballardini.