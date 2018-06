TMW - Genoa, Preziosi: "Diritti tv assegnati a Sky e Perform"

Fonte: Dall'inviato, Antonio Vitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha parlato ai media presenti al termine dell'assemblea per l'assegnazione dei diritti tv. "Diritti tv assegnati? Siamo soddisfatti dell'offerta, sono andati a Sky e a Perform. Se abbiamo visto la Juve per Mandragora? Ora non c'entra, siamo qui per parlare di diritti tv. Siamo in ritardo sulla tabella di marcia di cinque ore, non abbiamo avuto tempo di parlarne. Magari lo faremo domani, con calma. Come è stata la giornata? Difficile, ma è normale. C'era una cifra importante in ballo, c'era un po' di tensione. Alla fine tutto si è risolto come ci si aspettava", ha detto il patron del grifone.