Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

Il difensore del Genoa Cristian Romero, da poco acquistato dalla Juventus ma tornato in prestito in rossoblu, ha parlato dal ritiro di Neustift: “L’anno passato non era più facile, ho fatto una bella stagione ma devo migliorare in tante cose e fare un altro grande campionato”, ha assicurato.