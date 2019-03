Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mancano undici partite alla fine del campionato ma i rumors di mercato cominciano già a farsi sempre più concreti. Uno di questi riguarda Davide Biraschi, terzino destro protagonista in questa stagione con la maglia del Genoa. Secondo quanto raccolto da TMW, infatti, per il classe '94 c'è da registrare - oltre a quello della Lazio - anche l'interesse dell'Atalanta in vista della prossima stagione.