TMW - Genoa, traballa la panchina di Thiago Motta: la situazione

Torna a traballare la panchina del Genoa. Questa volta a farne le spese è Thiago Motta. Le prossime due partite del Grifone, segnatamente il derby contro la Sampdoria e quella successiva contro l’Inter, saranno decisive per il futuro del tecnico. Tanto potrebbe dipendere anche dalla partita di sabato sera, in caso di risultato negativo potrebbe arrivare l’ennesima svolta. Anche se la sensazione è che un mini bilancio verrà fatto prima di Natale. Thiago Motta potrebbe giocarsi il futuro nelle prossime due partite, il derby e l’Inter due appuntamenti da non fallire...