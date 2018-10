TMW - Gravina eletto presidente FIGC: "Servirà sognare, oltre che lavorare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le prime parole del neo presidente federale Gabriele Gravina pochi istanti dopo il suo annuncio: "Devo ringraziare tutti per il supporto, il sostegno alle idee della nostra piattaforma. Ringrazio per le energie che avete dato alla mia azione e sono grato a tutti per la fiducia che mi avete dato. Voglio cambiare con voi la direzione del gioco del calcio e vivere con voi una straordinaria esperienza. Dobbiamo far sì che ci sia, da parte di tutti, la massima collaborazione ed il massimo supporto. Noi risponderemo con i fatti, con i comportamenti e con il lavoro. Il progetto è ambizioso, servirà lavorare e anche saper sognare, saper progettare e saper credere. Io credo in ciò che ho scritto, andremo incontro alle esigenze del calcio italiano che non può più aspettare".