TMW - Gravina: "Italia, Mancini ha ridato serenità, giovani segnale positivo"

Dopo la vittoria dell'Italia contro la Finlandia, il presidente della FIGC Gabriele Gravina è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com:

Vittoria nata grazie agli Under 21?

"E' un segnale importante, un segnale positivo, prendiamo subito per buono questo risultato, la partenza ottima. Mancini aveva detto ripetutamente in questi giorni: 'La Finlandia è una squadra particolarmente granitica, difficile da affrontare', abbiamo credo meritato questo successo ma a me piace fare riflessioni diversi, riflessioni sulla valorizzazione dei ragazzi, di questi giovani, sulla testimonianza di un pubblico caloroso, corretto e soprattutto un pubblico che ha sostenuto questa nazionale, quindi questo binomio, questo innamoramento, questo recupero di amore tra la nazionale e il nostro tifo credo che sia la nota più bella che mi gratifica sotto tutti gli aspetti".

Mancini ha dato un segnale all'Italia: si guarda avanti?

"Stiamo fondando un ciclo, lo sapevamo e quando devi fondare un ciclo devi puntare sull'entusiasmo e l'entusiasmo lo possono dare questi giovani e lo può dare anche un ragazzo di 36 ani come Quagliarella, quindi io credo che Mancini sta lavorando sul giusto mix per raccontare agli italiani una nuova storia ed è quello che noi abbiamo chiesto al nostro tecnico e mi sembra che la risposta sia giusta, calata nella realtà e sottolineo ancora una volta molto apprezzata dal pubblico anche questa sera".

Sta nascendo la black list dei faccendieri: via i mercanti dal mondo del calcio?

"Sì, intendevo proprio questo. Stiamo lavorando su due ipotesi: introdurre due criteri oggettivi nel bloccare la partecipazione azione a soggetti che non sono affidabili, guarda caso sono sempre gli stessi e mi piacerebbe istituire questa prima black list, cioè soggetti che hanno avuto delle vicende nel nostro calcio, che sono vicende non note, a volte sono noti i protagonisti ma purtroppo al di là di quelli che possono essere i principi del codice civile noi non possiamo permettere a determinati personaggi di offendere la dignità del calcio italiano".

Ci racconta come avete vissuto la storia di questo ragazzo di 18 anni che alla Juve non gioca mai e oggi si è preso la simpatia della gente oltre al gol?

"Si vive in maniera molto tranquilla. Mancini è stato molto bravo a dare serenità a questo ambiente e quindi è un ambiente normale, un ambiente sereno, sappiamo che le gare devono essere giocate, sono gare impegnative, difficili, ma quello che si sta facendo è dare serenità ma soprattutto recuperare quell'entusiasmo che nel tempo abbiamo perso. Mi sembra che le risposte sono risposte positive".

Pubblico corretto come ha dimostrato l'applauso all'inno finlandese?

"Non è un dettaglio, è una bellissima risposta ma questo è lo sport, questo deve essere il calcio. E' altrettanto bello vedere un avversario infortunato a terra, poi si rialza e viene applaudito: ecco tutti questi messaggi, sono segnali di un calcio che punta a determinati valori, il calcio che amo è questo".

Domani ci saranno 40 mila persone a vedere la gara femminile Juventus-Fiorentina: è un aspetto da tenere conto?

"Dobbiamo tenerne conto ma soprattutto lo dobbiamo valorizzare, noi vogliamo trascinare quell'entusiasmo di Torino a Reggio Emilio dove fra qualche giorno ci sarà una delle ultime amichevoli della Nazionale femminile prima di partire per il Mondiale, un'altra delle competizioni alla quale l'Italia tiene in modo particolare. Quindi il movimento del calcio femminile sta esplodendo, noi lo dobbiamo accompagnare in questo processo di crescita perché riteniamo che sia il calcio del futuro".

Su una gara di campionato in Cina?

"Esiste una lettera di intenti che firmeremo domani con il ministro della comunicazione cinese. Ci sono diversi punti all'ordine del giorno ma soprattutto quello che emerge è lo scambio di una cultura molto apprezzata da parte del governo cinese, dalla cultura del nostro sport, la professionalità dei nostri addetti ai lavori, cercheremo di dare massimo supporto per la crescita del calcio cinese, cercheremo di portare a casa in termini di scambio quello che può essere utile al calcio italiano. Riguarderà la Serie A? No assolutamente".