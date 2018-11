TMW - Grifo: "Sono nato in Germania, ma mi sento italiano al 100%"

Fonte: Dal nostro inviato, Niccolò Ceccarini

E' un sogno essere qui con la Nazionale. Mi sento al 100% italiano e i primi giorni qui sono stati bellissimi, sono felice e ho voglia di lavorare". Parole e pensieri di Vincenzo Grifo, esterno offensivo dell'Hoffenheim che per la prima volta è stato convocato dalla Nazionale maggiore ed è in questi giorni a Coverciano.

Che giocatore sei?

"Ho iniziato a giocare da numero 10, poi sono stato spostato ala dai tempi di Friburgo, sia a destra che a sinistra, e da quel momento in poi ho iniziato a conoscere questa posizione. Posso giocare sempre nell'uno contro uno e sono molto felice di giocare in questa posizione".

Qual è la tua storia?

"Sono nato in Germania, ho fatto lì la scuola. Mi sono trasferito all'Hoffenheim a 18 anni, poi ho vestito le maglie di FSV Francoforte e Friburgo dove mi sono fatto vedere, mi sono messo in evidenza e mi sono guadagnato la chiamata del Borussia Mönchengladbach. Quest'anno, quando c'è stata la possibilità di tornare all'Hoffenheim per giocare la Champions League, sono tornato al volo".

Ti piacerebbe giocare in Italia?

"Sono venuto in Italia solo per giocare con l'Under 20 o l'Under 21. Non si sa mai, ma all'Hoffenheim sono felice e spero di poter fare bene".