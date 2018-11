TMW - Guidolin pronto al ritorno. C'è il Reading... e l'Udinese

© foto di Federico De Luca

Francesco Guidolin potrebbe presto tornare ad allenare. Sul tecnico c'è già un'offerta del Reading, società di Championship, ma non solo: in caso di sconfitta di Velazquez contro l'Empoli - nella sfida salvezza della prossima domenica - il patron Gino Pozzo potrebbe affidare proprio al suo ex allenatore la panchina dei bianconeri. La preferenza sarebbe scontata.