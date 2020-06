tmw Hellas Verona, Adjapong tornerà al Sassuolo a fine stagione. Poi nuovo prestito

Novantatré minuti totali fino allo stop causa pandemia. E' lo spazio avuto a disposizione da Claud Adjapong, terzino destro classe '98 che nell'Hellas Verona di Juric ha fin qui trovato poco spazio. Il laterale cresciuto nel Sassuolo in estate dovrebbe tornare nel club neroverde: la scorsa estate s'è trasferito nella società scaligera in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 8 milioni di euro. Una cifra molto alta, che difficilmente il Verona sborserà nella prossima finestra di calciomercato.

Per questo motivo Adjapong ha cominciato tramite i suoi nuovi procuratori (è entrato nella scuderia di Mino Raiola) a fare le prime valutazioni sul futuro. Da Sassuolo, fanno sapere che al momento l'idea è quello di prestarlo per un altro anno in un club in grado di garantirgli continuità in campo per poi riportarlo definitivamente a casa nell'estate 2021.