tmw Hellas Verona, contatti in corso per Juan Brunetta del Godoy Cruz. Piace anche al Monza

C'è l'Hellas Verona sulle tracce di Juan Brunetta. Secondo quanto raccolto da TMW, oltre al Monza di Silvio Berlusconi in cadetteria , anche i gialloblù starebbero lavorando infatti all'acquisto del jolly d'attacco italo-argentino del Godoy Cruz.

Il classe '97 può arrivare in Serie A con la formula del prestito con obbligo di riscatto, legato al raggiungimento di un determinato numero di presenze: contatti in corso tra i club proprio in queste ore per l'attaccante esterno o fantasista.