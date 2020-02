TMW - Hellas Verona, occhi puntati sul mediano Karazor dello Stoccarda

vedi letture

Hellas Verona, occhi puntati sul mediano Karazor dello Stoccarda

Gioielli in vetrina, ma anche massima attenzione alla squadra che verrà. L'Hellas Verona attraverso il suo settore scouting è già al lavoro per individuare i profili giusti in vista della prossima stagione e sta monitorando con attenzione Atakan Karazor.

Classe '96, si tratta di un mediano tedesco di 190 centimetri che milita in Zweite Bundesliga, nella seconda squadra dello Stoccarda, ma ha fatto apparizioni anche nella prima squadra in occasione della Coppa di Germania. L'Hellas ha annotato il suo nome, Karazor nel mirino.