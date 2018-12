TMW - #JuveInter, Chiellini o Skriniar? Gli esperti rispondono: GC3

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È il giorno di Juventus-Inter, è il giorno della partita che Gianni Brera definì Derby d'Italia. I bianconeri vengono da sette anni di vittorie nel nostro campionato, i nerazzurri cercano di ricostruirsi un ruolo da anti-Juve ricoperto negli ultimi tempi soprattutto dal Napoli. Stasera all'Allianz Stadium, però, non andranno in campo gli scudetti o la storia: a contendersi i tre punti vi saranno undici giocatori. E vincerà il più forte. Su TMW abbiamo chiesto a dieci esperti di indicare ruolo per ruolo (in base alle formazioni al momento più probabili) quale giocatore ritengano il più forte. Arriva il turno dell'altra sfida tra difensori centrali, che ribalta l'esito. Fin qui, Inter nettamente in vantaggio: tra Skriniar e Chiellini, però, quasi nessuno ha dubbi. Un solo voto per lo slovacco dell'Inter, GC3 fa quasi en plein.

Michele Criscitiello (Direttore TuttoMercatoWeb e SportItalia): Chiellini.

Niccolò Ceccarini (Direttore RMC Sport): Chiellini.

Xavier Jacobelli (Direttore Tuttosport e opinionista RMC Sport): Chiellini.

Alberto Cerruti (Giornalista La Gazzetta dello Sport e opinionista RMC Sport): Chiellini.

Claudio Beneforti (Giornalista Corriere dello Sport e opinionista RMC Sport): Chiellini.

Antonio Di Gennaro (Ex calciatore, opinionista Rai e RMC Sport): Chiellini.

Tancredi Palmeri (Giornalista BeIn Sport e opinionista RMC Sport): Chiellini.

Fabrizio Biasin (Giornalista Libero ed editorialista TuttoMercatoWeb): Chiellini.

Fabrizio Ponciroli (Direttore Calcio2000): Skriniar.