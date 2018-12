TMW - #JuveInter, Dybala o Politano? Gli esperti rispondono: altro 9-0

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È il giorno di Juventus-Inter, è il giorno della partita che Gianni Brera definì Derby d'Italia. I bianconeri vengono da sette anni di vittorie nel nostro campionato, i nerazzurri cercano di ricostruirsi un ruolo da anti-Juve ricoperto negli ultimi tempi soprattutto dal Napoli. Stasera all'Allianz Stadium, però, non andranno in campo gli scudetti o la storia: a contendersi i tre punti vi saranno undici giocatori. E vincerà il più forte. Su TMW abbiamo chiesto a dieci esperti di indicare ruolo per ruolo (in base alle formazioni al momento più probabili) quale giocatore ritengano il più forte. Entrambi mancini, entrambi attaccanti, con caratteristiche e compiti alquanto diversi: Paulo Dybala e Matteo Politano sono, rispettivamente, il tuttocampista della Juve e la grande sorpresa dell'Inter. Il paragone, inevitabilmente, risulta impari per l'ex Sassuolo che, nonostante un ottimo avvio, cede alla caratura internazionale della Joya: tutti i voti vanno a Dybala, è il secondo 9-0 di questo Juve-Inter "giocato" dagli esperti di TMW.

Michele Criscitiello (Direttore TuttoMercatoWeb e SportItalia): Dybala.

Niccolò Ceccarini (Direttore RMC Sport): Dybala.

Xavier Jacobelli (Direttore Tuttosport e opinionista RMC Sport): Dybala.

Alberto Cerruti (Giornalista La Gazzetta dello Sport e opinionista RMC Sport): Dybala.

Claudio Beneforti (Giornalista Corriere dello Sport e opinionista RMC Sport): Dybala.

Antonio Di Gennaro (Ex calciatore, opinionista Rai e RMC Sport): Dybala.

Tancredi Palmeri (Giornalista BeIn Sport e opinionista RMC Sport): Dybala.

Fabrizio Biasin (Giornalista Libero ed editorialista TuttoMercatoWeb): Dybala.

Fabrizio Ponciroli (Direttore Calcio2000): Dybala.