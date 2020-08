tmw I verdetti della stampa. Napoli, flop Lozano, che sorpresa Di Lorenzo. Gattuso super

Chi è stato il migliore? Chi il peggiore? Chi la rivelazione? E da chi ripartire?

La stagione del Napoli in campionato è terminata con la vittoria sulla Lazio, con gli azzurri che ora preparano la sfida al Barcellona per proseguire il cammino in Champions League. Annata complicata quella dei partenopei, con l’esonero di Ancelotti e l’arrivo di Gattuso che ha ridato stimoli ad una squadra che è tornata ad alzare un trofeo, vincendo la Coppa Italia. Tuttomercatoweb.com ha deciso di interpellare le firme per ogni piazza di Serie A per i verdetti stagionali. Chi è stato il migliore? Chi il peggiore? Chi la rivelazione? E da chi ripartire?

Il migliore



LUCIO PENGUE - Radio Kiss Kiss Napoli - Zielinski, tra la gestione Ancelotti e quella Gattuso credo che Piotr abbia disputato una stagione ben al di sopra della sufficienza. è l'equilibratore del centrocampo. Adesso da mezzala è davvero un top nel suo ruolo in Europa

SILVER MELE - Canale8 e DAZN - Lorenzo Insigne è stato il migliore della stagione azzurra. Ha mostrato grande personalità ed ha saputo guidare la squadra fuori dal momento difficile.

SALVATORE CAIAZZA - “Il Roma” - In quest’annata Piotr Zielinski è stato il migliore del Napoli. Ha dimostrato di avere grande qualità e nel 4-3-3 di Gattuso ha saputo mettere in mostra la parte migliore del suo gioco.

MICHELE SIBILLA - Radio Punto Zero - Il migliore è stato sicuramente Mertens e non poteva essere altrimenti. È stato l’anima della squadra e il filo che ha tenuto unito lo spogliatoio con club e città. Se n’è accorto anche ADL e non gli ha potuto negare il rinnovo.

La Delusione



LUCIO PENGUE - Radio Kiss Kiss Napoli - Difficile indicare il peggiore, però sicuramente chi ha tradito le aspettative è stato Hirving Lozano. Ho una stima profonda del giocatore che seguo con attenzione da due anni. Il suo arrivo a Napoli mi aveva reso felice, però le mie speranze sono state tradite dal campo. Spero però che rimanga in azzurro perché Lozano ha qualità e sono sicuro che le saprà presto dimostrarle.

SILVER MELE - Canale8 e DAZN - Rispetto alle attese è chiaro che indicare Lozano come la delusione di questa stagione è quasi inevitabile. In relazione alla spesa fatta, non solo per colpe proprie, il messicano non ha reso come il Napoli si aspettava.

SALVATORE CAIAZZA - “Il Roma” - In questa stagione mi sarei aspettato molto di più da Allan. Era reduce da una grande prima parte di stagione al primo anno di Ancelotti, poi il suo rendimento è andato calando e quest’anno ha fatto ancora peggio.

MICHELE SIBILLA - Radio Punto Zero - Dispiace dirlo, ma il peggiore è stato Lozano. Arrivato con il peso dell’acquisto più costoso della storia del club, è finito prima degli altri nella mediocrità, mostrando limiti tecnici, tattici e caratteriali. È un po’ l’immagine della stagione del Napoli, anche se non è tutta colpa sua.

La rivelazione



LUCIO PENGUE - Radio Kiss Kiss Napoli - Sicuramente Giovanni Di Lorenzo. Dalla retrocessione con l'Empoli al Napoli salto triplo per Giovanni che in poche partite ha conquistato tutti. Giocatore eclettico, può giocare a destra a sinistra ed al centro della difesa. Fino all'ammutinamento e conseguente stallo era stato addirittura superlativo.

SILVER MELE - Canale8 e DAZN - Mi ha impressionato Elmas, pur essendo un ragazzo del ’99 il macedone non ha sofferto l’impatto con una piazza come quella napoletana ed ha mostrato numeri che lasciano davvero ben sperare per il futuro.

SALVATORE CAIAZZA - “Il Roma” - Era arrivato da Empoli e qualcuno aveva storto il naso, invece Di Lorenzo per rendimento è stato sorprendente al suo primo anno in maglia Napoli. Grandissima continuità nelle sue prestazioni, una garanzia per il prossimo anno.

MICHELE SIBILLA - Radio Punto Zero - Nonostante la stagione contraddittoria, di rivelazioni ce ne sono state diverse, da Di Lorenzo, a Maksimovic, allo stesso Zielinski della seconda parte del campionato, ma dovendo citarne uno, dico Elmas e credo che abbiamo visto ancora poco del macedone.

Da chi ripartire



LUCIO PENGUE - Radio Kiss Kiss Napoli - Da Rino Gattuso che è entrato nello spogliatoio azzurro con personalità ed autorevolezza senza mai essere autoritario. I giocatori si fidano di lui, ed anche la società. Con Rino l'anno prossimo il Napoli ha fondamenta salde.

SILVER MELE - Canale8 e DAZN - Mi ha impressionato vedere Zielinski nuovamente nel 4-3-3. Con l’arrivo di Gattuso il polacco ha tenuto molto alto il suo rendimento, sembra davvero maturo per diventare un punto di riferimento per il futuro di questo Napoli.

SALVATORE CAIAZZA - “Il Roma” - Il Napoli riparte da Dries Mertens, che ha fortemente voluto il rinnovo dopo tante voci di addio, e da Lorenzo Insigne. Sono loro i simboli di questa squadra e lo saranno anche nella prossima stagione.

MICHELE SIBILLA - Radio Punto Zero - Non potendo dire da Gattuso, dico che si deve ripartire da Meret. A prescindere dalla stima che ho nei suoi confronti, credo che il Napoli non possa permettersi di perdere un talento del genere. Tra le tante, ne voglio ricordare solo due: Liverpool e la finale di Coppa Italia con la Juventus. P.S.: siccome sperare non costa nulla, mi auguro che si riparta anche da Callejon...