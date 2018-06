TMW - Iachini: "Acerbi merita le attenzioni delle big. Babacar bravo ragazzo"

Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giuseppe Iachini, da poche ore ex allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di RMC Sport e TMW direttamente dal Gran Galà del calcio umbro ad Assisi. Queste alcune battute sul futuro di Acerbi e Babacar: "Acerbi? ha fatto un ottimo percorso, merita le attenzioni di squadre importanti. Ma sono valutazioni che farà la società col ragazzo. Babacar? Non sono assolutamente deluso, quando è arrivato a gennaio ha avuto delle difficoltà perché prima aveva giocato pochissimo, quasi nulla. Riprendere la condizione ottimale a gennaio non è mai facile. Ha fatto delle buone gare, poi strada facendo in virtù di qualche assenza in difesa ho dovuto cambiare modulo tattico, andando a giocare in avanti con due punte veloci come Politano e Berardi. Ritengo che abbia forse un po' pagato il cambio in corsa di società e un inizio di condizione non ottimale. Ha comunque lavorato sempre con grande impegno, è un ottimo ragazzo. Regalerà soddisfazioni ovunque andrà a giocare".