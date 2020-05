tmw Il PSG su Pellegrini: Leonardo pensa di sfruttare la clausola da 30 milioni

vedi letture

Il Paris Saint-Germain fa sul serio per Lorenzo Pellegrini. Il club parigino sta monitorando con attenzione, e da tempo, le prestazioni del giocatore di casa Roma. Le prestazioni del classe 1996 di Roma hanno convinto la società transalpina a fare sul serio e il direttore dell'area tecnica Leonardo lo ha messo in cima alla lista dei rinforzi per il centrocampo che verrà.

Occasione clausola Valida per i primi quindici giorni di luglio (al netto di proroghe possibili da parte della FIFA per la prosecuzione dei campionati), Pellegrini ha una clausola d'uscita dalla Roma da 30 milioni di euro pagabile in due anni. Una cifra che lo rende una delle migliori occasioni del panorama internazionale per qualità-prezzo ma un tema che il giocatore non ha mai voluto affrontare con altre società fino a questo momento.

Strategia PSG Il Paris Saint-Germain, Neymar, Mbappé e via discorrendo, sono un richiamo importante per tutti. Anche per uno dei migliori giocatori della Nazionale italiana come Pellegrini. Leonardo sta valutando se prender contatti per provare ad attivare la clausola rescissoria. E a quel punto sarebbe solo una questione di stipendio...