TMW - Incontro Roma-Raiola per Luca Pellegrini. E Balotelli...

Nella giornata di oggi a Trigoria, quartier generale della Roma, si è visto Mino Raiola. L'agente, accompagnato dal braccio destro Vincenzo Raiola e dal collaboratore Sandro Martone, ha incontrato il ds Monchi e il dg Baldissoni. Diversi i temi trattati dalle due parti: si è iniziato dal sempre più probabile rinnovo del giovane Luca Pellegrini, esterno mancino classe '99 su cui i giallorossi puntano molto. Per questo, alla presenza del padre del ragazzo, si è continuato a parlare del suo rinnovo quinquennale. Le parti sono oggi molto vicine e nei prossimi giorni, probabilmente la prossima settimana, potrebbe arrivare la fumata bianca.

La Roma e Raiola però sono tornate a parlare anche del nome Mario Balotelli. L'attaccante in uscita dal Nizza potrebbe diventare un profilo buono per la Roma in estate e nel meeting odierno la questione è stata trattata anche alla luce del gradimento già espresso del tecnico Eusebio Di Francesco. Nelle scorse settimane, senza troppi giri di parole, l'allenatore giallorosso si era così espresso: "Allenerei volentieri Balotelli, è un giocatore stimolante".