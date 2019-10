TMW - Inter, Candreva: "Conte il miglior allenatore. Grande partita"

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Antonio Candreva, centrocampista dell'Inter, ha parlato in zona mista dopo la vittoria sul Borussia Dortmund in Champions League. Ecco quanto raccolto da TMW: "È stata una partita difficile, complicata. Ci siamo meritati la vittoria dopo i pochi punti conquistati prima. La qualificazione è ancora lontana ma dobbiamo continuare a lavorare su questa strada. Serve umiltà e determinazione. Il gol? La cosa importante è aver vinto stasera. Abbiamo fatti una grande partita. Pazienza, attenzione, determinazione e umiltà ci hanno portato alla vittoria. Abbiamo fatto un grande primo tempo e nel secondo abbiamo avuto alcune occasioni. Esposito? Non facciamogli troppi complimenti. È un ragazzo umile, attento e che lavora. Ha qualità, ma ci pensiamo noi a tutelarlo. Ha tanta strada davanti. La qualificazione? Ci sono tre partite difficili ancora davanti. Adesso pensiamo al campionato prima di pensare al match di Dortmund. Il rapporto con Conte? Abbiamo l'allenatore più forte che c'è e dobbiamo seguirlo. Lo stiamo facendo tutti, siamo contenti di allenarci con lui anche se lavoriamo tanto".