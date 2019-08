TMW - Inter, da Sanchez a Biraghi e l’idea Milik: le ultime

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’Inter si muove sul mercato. Nel pomeriggio è attesa la risposta del Manchester United per Alexis Sanchez in prestito con diritto di riscatto, i contatti sono frequenti e il giocatore attende l’ok dalla società inglese per firmare il contratto che dovrebbe legarlo ai nerazzurri per un anno più due dopo il riscatto. Sensazioni positive, ogni momento può essere quello giusto per la risposta del Manchester United. Si lavora anche per Cristiano Biraghi della Fiorentina: l’Inter aspetta una risposta entro lunedi, ma già venerdì può essere un giorno importante perché potrebbero arrivare segnali definitivi dal club viola in un senso o nell’altro. La nota dolente del mercato è Mauro Icardi. Il Monaco ci ha provato offrendo 12 milioni netti all’anno al giocatore, il Napoli ci pensa seriamente e vorrebbe chiudere. I nerazzurri puntano Milik, perché nelle idee di Antonio Conte la batteria di attaccanti dovrebbe essere composta proprio dal giocatore del Napoli, Lukaku, Sanchez, Lautaro Martínez e Politano all’occorrenza pronto a giocare da quinto di centrocampo. L’Inter non ha perso le speranze, anche se il Napoli è freddo sulla cessione di Milik mentre continua a credere di poter arrivare ad Icardi. Bisognerà attendere quando la trattativa entrerà nel vivo per capire se potranno esserci margini per uno scambio fortemente voluto dall’Inter. Anche la Juventus segue con attenzione le evoluzioni della vicenda Icardi, un eventuale affondo decisivo dipende da Dybala che ha aperto all’addio ma alle giuste condizioni. Giorni di mercato importanti, l’Inter si muove. Aspettando Sanchez, Biraghi e forse Milik...