TMW - Inter, distanza per Gabigol. Chiesta opzione per un futuro craque

L'Inter cederà Gabigol il prossimo inverno, ma non c'è ancora un accordo con il Flamengo. La richiesta dei nerazzurri è di circa 25 milioni di euro, i brasiliani per ora non arrivano alla cifra, rimanendo ben sotto. La forbice è di circa sei milioni di euro, con una proposta da 16-18 milioni più il 20% della futura rivendita, per un totale di 22 milioni di euro.

OPZIONE PER REINIER - L'Inter potrebbe scendere a patti solamente per una opzione per Reinier, centrocampista, considerato uno dei migliori classe 2002 del Sudamerica. Un'operazione in pieno stile Bentancur, con la Juventus che lo aveva prelevato dal Boca Juniors nell'operazione che portò Tevez in Argentina: ora vale più di 40 milioni. L'inserimento dell'Atletico su Reinier - ma anche il fatto che sia pezzo molto pregiato per il futuro - complica ancora di più le cose.

TANTI CLUB INTERESSATI - Le manifestazioni per Gabigol sono all'ordine del giorno, tra lo Schalke04 e il Crystal Palace, Siviglia, Lille e Porto. Le offerte però latitano ancora. Il sudamericano però rimane uno degli identikit più caldi per fare cassa e cercare di dare ad Antonio Conte i profili (almeno un centrocampista e un attaccante) adatti per completare la rosa.