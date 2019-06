Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pur se lusingato dall'interesse di Antonio Conte, che lo ha guidato in Nazionale, Alessandro Florenzi difficilmente lascerà la Roma. L'ex ct lo preferirebbe a Valentino Lazaro (per valori e conoscenze del campionato italiano) che, per contro, resta il primo obiettivo del club nerazzurro. La richiesta per Florenzi, pari a 35 milioni, è poi nettamente superiore a quella per l'austriaco, circa 25, e questo potrebbe fare la differenza nell'affondo finale in ottica esterno di centrocampo. Infine, il nuovo capitano della Roma sente la responsabilità della fascia ereditata poche settimane fa da De Rossi.