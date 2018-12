TMW - Inter e Roma, pronto il pagamento della clausola di Kabak

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Classe 2000, talento cristallino del Galatasaray, Ozan Kabak è nel mirino delle grandi d'Europa. E d'Italia. L'Inter era in missione in Turchia al seguito del difensore turco in occasione della gara contro il Besiktas. Report positivi, la società nerazzurra avrebbe pronto il pagamento della clausola rescissoria del giocatore da 7,5 milioni di euro. Il problema è lo status da extracomunitario e servirebbe un club partner per poterlo prendere subito. Anche la Roma lo avrebbe monitorato di recente e pure il ds Monchi avrebbe intenzione di anticipare i tempi per portare il turco nella Capitale.