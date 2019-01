Fonte: Andrea Losapio

© foto di Federico Gaetano

Emergono nuovi dettagli sull'offerta dell'Inter per Nicolò Barella. I nerazzurri, come raccolto da TMW, sarebbero passati in vantaggio sul Napoli nella corsa al giovane e talentoso centrocampista di proprietà del Cagliari. Ieri c'è stato un contatto tra Marotta e Giulini, i nerazzurri hanno proposto all'entourage del giocatore un contratto quinquennale da 2,5 milioni a stagione, mentre ai sardi dovrebbero andare 40 milioni più bonus. L'operazione verrebbe definita adesso in ottica estiva.