tmw Inter, la Sampdoria si avvicina: dubbio Vecino, occasione per Sanchez

vedi letture

La delusione della Coppa Italia dovrà trasformarsi per l'Inter in una spinta, anche più forte e vigorosa, in vista del ritorno sul campo di Serie A contro la Sampdoria. Antonio Conte ha ribadito la sua soddisfazione ai suoi in merito alla prova del San Paolo. Certo, qualcosa da rivedere c'è e, in questo senso, ogni giorno è quello giusto per tornare a vedere gli errori commessi in generale dall'inizio della stagione. Il calendario sorride ai nerazzurri: obiettivo filotto per accorciare il margine da Juventus e Lazio.

Le assenze - Il tecnico leccese, escluso Matias Vecino sul quale pesa ancora un grosso interrogativo, può contare sul gruppo al completo. A meno di sorprese, de Vrij, Godin e D'Ambrosio (diffidato in vista della Samp) recupereranno appieno dai loro rispettivi acciacchi/fastidi muscolari. Oggi, intanto, l'ex ct della nazionale ha voluto svolgere una seduta all'interno dello stadio San Siro, con l'obiettivo di far riprendere confidenza con l'impianto e con il manto erboso ai suoi uomini che domenica, alle ore 21, sfideranno i blucerchiati.

Il calendario - C'è tempo per pensare all'Europa League. L'Inter ha l'obbligo di provare a ridurre il gap che, con l'eventuale successo sulla Sampdoria, potrebbe portarsi a -6 dalla vetta. Vincere subito sarà fondamentale. Poi Sassuolo, Parma, Brescia e Bologna chiuderanno il mese di giugno, disegnando un calendario per i nerazzurri non certo impossibile da affrontare. È soprattutto con questo tipo di avversari che la truppa contiana è riuscita a fare bottino pieno.

La probabile formazione anti-Sampdoria - Antonio Conte, dopo Napoli, per lanciare comunque un segnale forte ai suoi, è pronto ad apportare un paio di modifiche. Non dovesse essere al cento per cento, de Vrij lascerà il posto a Ranocchia (ex del match, come Skriniar). Barella non ha molto convinto al San Paolo, perciò occhio alla possibile staffetta con Sensi. E davanti sarà difficile non bocciare Lautaro e, alla stregua opposta dell'argentino, non promuovere il grande impatto in Coppa di Sanchez. Non una certezza matematica, ma il tecnico interista ci sta pensando.