TMW - Inter, Lautaro Martinez è in sede per la firma. Le immagini

Colpo di mercato per la Carrarese. Vicinissimo Massimo Maccarone. L’attaccante dopo l’esperienza con il Brisbane Roar è pronto a ritornare in Italia. La Carrarese lo aspetta, affare ai dettagli. Maccarone riabbraccia l’Italia. Il dg Berti - nella foto di TMW con il suo nuovo colpo...

Campionati nel Mondo: Messico, quattro squadre rimaste per il titolo

Marco Ragini: "Sono il primo 'italiano' ad allenare in Mongolia"

Australia, Federazione disposta ad aiutare club per ingaggiare Iniesta

La Nuova Zelanda istituisce la parità salariale in Nazionale

Messico, Ménez sbaglia un rigore: América travolto in semifinale

Los Angeles Galaxy, Ibrahimovic: "Mai perso tre partite di fila in 20 anni"

Honda, l'eroe dei quattro mondi: avventura australiana in vista

Campionati nel Mondo: Cina, tanti ex di Serie A in gol

Campionati nel Mondo: MLS, altro ko per i Galaxy

MLS, Ibrahimovic espulso per condotta violenta a Montreal. Il video

Campionati nel Mondo: Cina, Cannavaro in crisi. Un punto in 3 partite

Al-Sadd, Xavi dopo il rinnovo: "Felice di continuare in questa famiglia"

Cina, Lippi in bilico: Bilic potrebbe sostituirlo

Per poter vedere questo video hai bisogno di Flash, se devi installarlo segui il link: Installa Flash

Ci siamo. Lautaro Martinez è a un piccolissimo passo dall'essere un nuovo giocatore dell'Inter. L'argentino, arrivato dal Racing de Avellaneda insieme all'ex nerazzurro e ora dirigente del club sudamericano, Diego Milito, è arrivato nella sede dell'Inter per firmare.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy