TMW - Inter-Lautaro Martinez, si lavora già al rinnovo: insieme fino al 2024

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lautaro Martinez e l’Inter, futuro insieme. Ancora a lungo. Nessuna possibilità che l’attaccante possa tornare in Argentina, non c’è la volontà di nessuno di riportare il calciatore al Racing Avellaneda. E l’Inter ha già dato una prova di fiducia al giocatore: a giugno arriverà un nuovo rinnovo del contratto, fino al 2024. L’Inter crede nel talento del suo calciatore. Il futuro di Lautaro Martinez sarà nerazzurro ancora per molti anni...