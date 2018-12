TMW - Inter, Marotta e Ausilio verso il primo colpo: è il turco Kabak

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Inter recupera terreno e supera le contendenti. Tanto da essere vicina a quello che di fatto sarebbe il possibile primo acquisto di Giuseppe Marotta, insieme a Piero Ausilio, da uomo mercato dell'Inter: Ozan Kabak. L'esperienza dei due dirigenti ha portato i nerazzurri ha rientrare in corsa rispetto a Manchester City e Manchester United. Il presidente del Galatasaray, Mustafa Cengiz, era in terra anglosassone la scorsa settimana ma Marotta sta pensando la strategia per chiudere l'affare. Kabak è extracomunitario dunque le strade al vaglio sono due: lasciarlo a Istanbul fino a fine stagione o portarlo in Italia in collaborazione con un altro club. Operazione complessiva da 10 milioni di euro, sviluppi e incontri nelle prossime ore. Inter nettamente in vantaggio, in Italia non è la sola. Cerca la volata finale, per staccare anche le contendenti.