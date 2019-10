TMW - Inter, Matic è più di un'opzione. E potrebbe liberarsi a gennaio

Nemanja Matic può diventare un rinforzo per il centrocampo dell'Inter. Nei giorni scorsi ci sono stati dei contatti con l'entourage del giocatore serbo del Manchester United, in scadenza a giugno 2020. Antonio Conte ha dato parere positivo, dopo averlo allenato proprio al Chelsea, durante la sua esperienza in Inghilterra.

ZERO RAPPORTI CON SOLSKJAER - Il problema principale del centrocampista è che oramai è ai margini del progetto United, con il tecnico norvegese non riesce a legare, il suo addio è praticamente ovvio. Così i Red Devils potrebbero pensare a una soluzione differente: lasciarlo partire a gennaio, in saldo, fors'anche a zero. I rapporti fra le dirigenze sono ottimi dopo gli affari Lukaku e Alexis Sanchez, alleggerire ulteriormente il monte ingaggi potrebbe dare una mano.

PIACE AL MILAN - L'Inter è quella più interessata, ma anche i rossoneri stanno valutando un suo possibile arrivo. Certo, ora i problemi sono altri, ma a centrocampo potrebbe servire un rinforzo. Gennaio è relativamente lontano, ma Matic piace a tutte e due i club di Milano. E lo United, appunto, non si metterà di mezzo.