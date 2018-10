TMW - Inter, nel mirino c'è Barella. Prezzo alto, due big all'estero

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le ottime prestazioni di Nicolò Barella in Nazionale non hanno certo lasciato indifferenti i grandi club. Il Cagliari nella scorsa stagione ha costruito la squadra intorno a lui, convinto di poter massimizzare il proprio guadagno nella prossima estate. Qualche contatto con le big italiane c'è stato, in particolare con l'Inter, soprattutto prima di arrivare a Radja Nainggolan. Dopo, per questioni di fair play finanziario, non sarebbe stato possibile arrivare al cagliaritano.

LIBERTA' DAL FFP - Nella prossima estate l'Inter dovrebbe ritornare intonsa dal punto di vista delle sanzioni del financial fair play, con l'opportunità di investire ben più di quanto incassato dalle cessioni dei giocatori. Così la UEFA dovrebbe dare il via libera - come già visto con la Roma - per poter eventualmente spendere con l'obiettivo break even point (45 milioni in negativo nel triennio per evitare problemi) e dare l'assalto ai big. Da Modric, appunto, ma anche Nicolò Barella è considerato come uno dei grandi calciatori pronti a muoversi. Il prezzo da Giulini è già fissato: 50 milioni, molto alto per chi non ha mai giocato in una big, ma la realtà è che i 21 anni fanno pendere la bilancia dalla parte di ammortamenti e futuribilità, con l'idea di poter, eventualmente, rivendere almeno allo stesso prezzo. O evitare minusvalenze.

CONCORRENZA EUROPEA - Attenzione, però, perché Barella piace anche all'estero, in particolare a due club: il Liverpool di Klopp - che ha monitorato nelle scorse settimane il giocatore, dando la benedizione dopo le due belle partite di questa settimana - mentre l'altro è l'Atletico di Madrid, per concludere un centrocampo da sogno con Saul, Rodri e Partey, con media età di 24 anni. In questo particolare momento storico, però, entrambi i club esteri sono dietro all'Inter che, appunto, dovrà comunque investire una cifra molto onerosa. Appunto, una cinquantina di milioni.