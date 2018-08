TMW - Inter, nuovi contatti per l'argentino Maxi Meza

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Torna in auge il nome di Maxi Meza per l'Inter. In queste ore, il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio è tornato a interessarsi al polivalente centrocampista dell'Independiente legato al club argentino da altri tre anni di contratto.

Il club nerazzurro sta valutando in queste ultime ore di calciomercato anche Tomas Cuello, talento argentino classe 2000.