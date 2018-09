TMW - Inter, Perisic out durante la rifinitura. Ma domani ci sarà

Fonte: Alessandro Rimi

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Ivan Perisic non sta prendendo parte all'allenamento di rifinitura dell'Inter in vista della gara col Tottenham. Il croato è rimasto precauzionalmente ai box per un affaticamento dopo la gara col Parma, ma la sua presenza non sembra in dubbio per domani sera. Si è allenato a parte D'Ambrosio, il quale resta invece in dubbio in vista della prima in Champions dopo oltre 6 anni.