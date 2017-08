TMW - Inter, Sabatini ed Ausilio rientrati: inizia l'incontro per Karamoh

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Inter-Yann Karamoh: atto secondo, almeno per oggi. Dopo l'interruzione, riprende la trattativa per portare il giovane esterno francese a Milano. Walter Sabatini e Piero Ausilio, il primo dt di Suning e il secondo ds dell'Inter, sono rientrati ora in sede dove ad aspettarli c'è Oscar Damiani, intermediario della trattativa.