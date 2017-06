TMW - Inter-Sampdoria, domani altro summit per definire l'affare Skriniar

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' finito da poco l'incontro tra Samp e Inter, in cui si è parlato del difensore blucerchiato Milan Skriniar. Una trattativa complessa, che coinvolge anche Caprari ed Eguelfi (terzino sinistro di proprietà dell'Inter per il quale però c'è da registrare un rallentamento). Domani previsto un altro summit per definire in via definitiva tutti i dettagli dell'operazione.