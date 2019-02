© foto di PhotoViews

Luciano Spalletti in bilico. L’Inter non vive un bel momento, ma non è ancora tempo di cambiare allenatore. Ancora due partite, tra campionato ed Europa League per valutare il futuro. Dopo la partita contro il Rapid Vienna il club tirerà le somme e farà il punto della situazione. Se non dovesse arrivare la svolta allora il cambio verrebbe preso in seria considerazione. Parma e Vienna gli esami fondamentali per il futuro di Luciano Spalletti. L’Inter cerca il rilancio...