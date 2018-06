TMW - Inter, Spalletti: "Obiettivo raggiunto. Sono felice"

Fonte: dal nostro inviato Alessandro Rimi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Se sono felice? Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo per cui sì che sono felice. Lo sono sempre" è questo il virgolettato che Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ha rilasciato alla stampa presente fuori dalla sede nerazzurra al momento della sua uscita. Per l'allenatore oggi è arrivata la tanto attesa fumata bianca per l'acquisto di Radja Nainggolan, suo pupillo, dalla Roma.