TMW - Inter, stand-by Malcom: scatto solo se escono Candreva o Karamoh

Fonte: Alessandro Rimi

Novità sul mercato dell'Inter, raccolte da TMW. I nerazzurri continuano a seguire da vicino Malcom, profilo che piace a dirigenza e allenatore, ma al momento non sono da registrare passi in avanti. L'operazione col Bordeaux potrebbe vedere un'accelerata solo e soltanto nel caso in cui dovesse uscire uno fra Antonio Candreva e Yann Karamoh, giocatori per i quali al momento non sembra esserci nessuna trattativa calda.