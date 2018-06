TMW - Inter, summit con Damiani: Karamoh resta, Bakayoko riparte

Fonte: Dall'inviato a Milano, Alessandro Rimi

Giornata di incontri in casa Inter: appena terminato il summit con Oscar Damiani, agente tra l'altro di Yann Karamoh. Il giovane esterno offensivo rimarrà in nerazzurro, non Axel Mohamed Bakayoko, che dopo il prestito al Sochaux tornerà per poi ripartire. Su di lui altri club francesi, svizzeri o di Serie B.