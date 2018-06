TMW - Inter, summit per Zappacosta: il Chelsea chiede almeno 20 mln

Fonte: Andrea Losapio

Servono almeno 20 milioni di euro. E' quanto chiede il Chelsea per cedere il laterale Davide Zappacosta, terzino destro fortemente voluto un anno fa da Antonio conte. I blues nell'estate 2017 hanno pagato il terzino destro di Sora 25 mln e non intendono mettere a bilancio una minusvalenza.

Alessandro Lucci, oggi nella sede dell'Inter, ha informato il club meneghino delle valutazioni fatte dalla società londinese: trattativa non semplice.